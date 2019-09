Paris Saint-Germain, i convocati di Tuchel: out Icardi, salta il Reims

Il tecnico del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di stasera contro il Reims in programma questa sera. Assente Mauro Icardi, che ha accusato un problema agli adduttori. Altri assenti per infortunio sono Mbappé, Cavani, Draxler, Kehrer e Dagba. Squalificato Verratti, mentre Thiago Silva e Idrissa Gueye sono stati tenuti a riposo precauzionale.

PORTIERI: Bulka, Rico, Keylor Navas

DIFENSORI: Kurzawa, Mbe Soh, Bernat, Kimpembe, Meunier, Diallo, Kouassi

CENTROCAMPISTI: Marquinhos, Herrera, Paredes, Aouchiche, Di Maria, Sarabia

ATTACCANTI: Neymar, Kalimuendo, Choupo-Moting