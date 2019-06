Paris Saint-Germain, idea Semedo per la corsia destra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Paris Saint-Germain pensa a Nelson Semedo. Sarà comunque un'operazione complicata, anche se il calciatore blaugrana potrebbe rientrare nell'operazione Neymar. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il Barcellona non vuole cedere il calciatore ma tutto dipenderà dalle prossime mosse di mercato. La compagine parigina si muoverà comunque in questa direzione: serve un terzino destro per poter sostituire Dani Alves, svincolatosi dal club parigino.