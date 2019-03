© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La vittoria contro il Marsiglia costa due infortuni al Paris Saint-Germain: si tratta di Dani Alves e Thomas Meunier. Per il brasiliano lesione ossea al ginocchio sinistro, per il belga lesione del compartimento posterolaterale del ginocchio destro. In ripresa Julian Daxler dall'infortunio al muscolo posteriore della coscia sinistra. Il tedesco inizierà il lavoro funzionale.