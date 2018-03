Paris Saint-Germain, Kurzawa pronto a salutare in estate

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Layvin Kurzawa (25) non ha convinto il Paris Saint-Germain. L'esterno mancino ex Monaco, secondo quanto fa sapere Le Parisien, saluterà la squadra francese e presumibilmente la Ligue 1 per tentare una nuova esperienza. In questa stagione il calciatore ha collezionato 15 presenze in campionato e sei in Champions League.