Keylor Navas può lasciare il Real Madrid in questa finestra di mercato. Il portiere delle merengues non rientra più nelle gerarchie di Zidane e secondo quanto riportato da RMC Sport Thomas Tuchel ha richiesto il calciatore blancos. Occhi puntati anche su Donnarumma, ma ci potrebbe essere un cambio di strategia in questi ultimi giorni di mercato.