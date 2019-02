L'Everton torna con forza su Thomas Meunier. Come riporta Le10Sport, i Toffees avrebbero messo nuovamente nel mirino il laterale del Paris Saint-Germain. Il belga, che in questa stagione ha collezionato finora quattro gol e quattro assist in 23 presenze, sarebbe affascinato dalla possibilità di giocare in Premier League.