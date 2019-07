© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Serve riportare la disciplina in casa Paris Saint-Germain dopo i comportamenti di Neymar negli ultimi giorni. Secondo quanto riportato da Sport, il direttore sportivo dei parigini Leonardo non vuole fare sconti all'ex blaugrana. In mattinata il giocatore è stato convocato dalla dirigenza per chiarire la sua posizione, visto che non "O'Ney" non si è presentato al primo giorno di ritiro della compagine transalpina.