© foto di Insidefoto/Image Sport

Malcom potrebbe rientrare nell'affare Neymar. Il Paris Saint-Germain, come riportato da Marca, è interessato all'esterno brasiliano dei catalani che può essere usato come pedina di scambio anche per via della questione degli extracomunitari: il club blaugrana ha la necessità di liberare un posto. Leonardo conosce molto bene l'ex Bordeaux e il suo inserimento nella trattativa potrebbe anche abbassare il prezzo finale di "O'Ney".