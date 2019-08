Paris Saint-Germain, Mbappé: "Ho parlato con Neymar. Voglio che resti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della Supercoppa francese contro il Rennes, la stella del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé ha parlato di Neymar e del suo futuro: "Tutti conoscono la sua situazione. Non voglio che vada via. Ho parlato un po' con lui. Abbiamo una buona relazione, basata sul rispetto e onestà".