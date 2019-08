Paris Saint-Germain, Mbappé: "Mai pensato di andar via"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della Supercoppa francese contro il Rennes, la stella del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé ha parlato del suo futuro: "Non ho mai avuto l'intenzione di lasciare il club. Quello che ho detto al trofeo UNFP (dove viene premiato il miglior giocatore della stagione in Francia)? Solo io, il presidente e l'allenatore sanno le ragioni".