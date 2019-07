Fonte: L'Equipe

Paris Saint-Germain. Il brasiliano dovrà rendere conto al club della sua assenza non giustificata. Atteso nella giornata di lunedì, l'attaccante non si è presentato facendo sapere attraverso le parole del padre che è impegnato con la propria fondazione e che non farà ritorno a Parigi prima del 15. I parigini, alterati da tale atteggiamento, hanno fatto sapere ufficialmente che prenderanno provvedimenti e secondo quanto appreso dalla stampa brasiliana sarà comminata una multa di 375mila euro. Ciò che appare certo è che il giocatore non sarà a Dresda martedì prossimo per la prima uscita stagionale della squadra.