© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Il Paris Saint-Germain ha comunicato che l’attaccante Neymar è completamente ristabilito dopo l’infortunio alla caviglia destra subito il 6 giugno scorso con il Brasile nel corso della sfida contro il Qatar in Copa America. Il giocatore brasiliano si è così unito al gruppo per volare in Cina per la tournée del club transalpino in Asia. In attesa degli sviluppi di mercato (Barcellona, Real Madrid e Juventus sognano il grande colpo) Neymar torna così a disposizione del tecnico Tuchel.