© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Neymar vuole assolutamente tornare a Barcellona. Il brasiliano, secondo quanto riportato dai media francesi, sta cercando di mettere pressione ai blaugrana pur di far andare a buon fine le trattative. Dalla Spagna sono sicuri che l'accordo potrebbe essere ufficializzato già in questa settimana, anche se sarà complesso portare a termine una trattativa simile in così poco tempo. I prossimi giorni saranno decisivi, ma ormai Neymar è pronto per vestire nuovamente la maglia dei catalani.