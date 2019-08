Paris Saint-Germain, Neymar non convocato per il match contro il Nimes

© foto di Insidefoto/Image Sport

Non ci sono ancora certezze sul futuro di Neymar, ma il brasiliano non sarà presente nella prima partita stagionale del club parigino. La decisione è stata spiegata da Leonardo, il club francese sta portando avanti le trattative per il trasferimento del calciatore, anche se il ds non ha specificato qual è la squadra coinvolta.