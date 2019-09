© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Sfumato il trasferimento in Spagna, Neymar si appresta ad essere reintegrato in squadra ed esordire in campionato, sabato pomeriggio, contro lo Strasburgo. Il brasiliano si è allenato in gruppo con i compagni, al ritorno dagli impegni con la nazionale brasiliana. L'ultima partita di O Ney con la maglia del PSG risale all'11 maggio, nel successo per 2-1 sul campo dell'Angers. L'inizio di stagione l'ha visto sempre fuori in attesa che la sua situazione si sbloccasse. Col pubblico parigino a invitare il giocatore ad andarsene il prima possibile.