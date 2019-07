Paris Saint-Germain, no a Rakitic e Coutinho per Neymar

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Continua il braccio di ferro fra il Paris Saint-Germain e il Barcellona per il trasferimento di Neymar. I catalani vogliono usare quante più contropartite possibili, il PSG dal canto suo vuole un'offerta solo cash: rispedita al mittente l'offerta di Rakitic, Coutinho e 40 milioni. Neymar ha già fatto sapere di voler essere ceduto. In merito il tecnico Thomas Tuchel ha dichiarato nei giorni scorsi: "Tutti gli allenatori vorrebbero Neymar in squadra. Lui si allena con noi ed è un mio giocatore".