Paris Saint-Germain, obiettivo Jadon Sancho. L'inglese è monitorato

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 31 ottobre

JUVE, L'ADDIO A MAROTTA ORA E' UFFICIALE: CIFRE E MODALITA'. LA ROMA STUDIA UN NUOVO CENTROCAMPISTA, MENTRE L'INTER ACCELERA PER ANDERSEN. TORINO-IAGO FALQUE, IL RINNOVO E' COSA FATTA, MENTRE CINELLI STA PER SALUTARE IL CHIEVO. MILAN, ANCORA OCCHI SU TORINO PER UN DIFENSORE DI SPESSORE....