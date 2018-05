Paris Saint-Germain, papà Neymar si prepara a riportare il figlio in Spagna

© foto di J.M.Colomo

Secondo quanto riportato da Liberation il padre e agente di Neymar si è già attivato per trasferire il figlio di nuovo in Spagna, destinazione Real Madrid. Pini Zahavi è l'intermediario dell'operazione dell'anno, ancora una volta, dopo quella che ha portato proprio Neymar al Barcellona. Anche dalla Spagna arrivano notizie che spingono il brasiliano a indossare la camiseta blanca. Anche perché il Real Madrid è l'unica squadra in grado di permettersi il giocatore, che non vuole prendere in considerazione l'ipotesi Inghilterra, mentre il Bayern non si è mai interessato a lui.