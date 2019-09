Primo allenamento per Mauro Icardi col Paris Saint-Germain. L'argentino è giunto al Camp des Loges alle 9.30 per una seduta individuale. Bicicletta e tapis roulant con vista sul campo d'allenamento per l'argentino, che ha poi fatto conoscenza dei suoi nuovi compagni di squadra. Scarsa la risposta del pubblico, anche a causa dell'inizio della scuola dell'obbligo.