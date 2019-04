Dani Alves questa sera può migliorare il record di calciatore più titolato al mondo. In caso di successo del Paris Saint-Germain questa sera contro il Rennes in finale di Coppa di Francia, il brasiliano toccherebbe quota 40 trofei di squadra vinti in carriera. Nel conteggio non sono state considerate le Coppe Noroeste del 2001 e 2002 vinte con il Bahia in quanto regionali e non nazionali e nemmeno il Mondiale Under 20 col Brasile poiché riservato a una competizione giovanile.