Paris Saint-Germain, Rabiot nel mirino di due club inglesi

© foto di Johnny Fidelin/Icon Sport

Sta trovando spazio con continuità tra le file del Paris Saint-Germain, ma Adrien Rabiot (22) potrebbe salutare la Ligue 1 in estate. In scadenza contrattuale nel giugno 2019, il centrocampista interessa al Liverpool e all'Arsenal, secondo quanto scrive Le Parisien. In passato, il calciatore era stato accostato alla Juventus e alla Roma.