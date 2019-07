© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Paris Saint-Germain ritorna su Jerome Boateng. Il club francese, sotto ai riflettori per il caso Neymar, continua a muoversi sul mercato per poter rinforzare il reparto difensivo. Dopo l'accordo saltato durante lo scorso mercato con il calciatore tedesco, la compagine parigina sta pensando ad un nuovo contatto con il Bayern Monaco per poter intavolare una nuova trattativa. Secondo quanto riportato da France Football, il difensore classe 1988 sta aspettando soltanto la squadra francese per poter lasciare il Bayern Monaco dopo otto stagioni.