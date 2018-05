Paris Saint-Germain, scongiurata l'operazione per Dani Alves

Dani Alves non sarà operato. Il brasiliano, infortunatosi al ginocchio nel corso della finale di Coppa di Francia PSG-Les Herbiers, ha fatto temere il peggio. Scongiurata la rottura del legamento crociato, come riporta L'Equipe. Il giocatore si è sottoposto a dei controlli all'ospedale di Neuilly. Gli accertamenti hanno evidenziato una distorsione al legamento del ginocchio destro che lo terrà fuori per circa quattro settimane e se la convalescenza non avrà complicazioni il terzino potrà partecipare ai Mondiali.