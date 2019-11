© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Le10Sport non solo Edinson Cavani, ma anche Thiago Silva dovrebbe essere alla stagione conclusiva col Paris Saint-Germain. In scadenza di contratto come l'uruguayano, il brasiliano, 35 anni e arrivato in Francia nel 2012, non ha fin qui ricevuto segnali di rinnovo.