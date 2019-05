© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Thiago Silva è stato operato in giornata al ginocchio destro. Stagione finita e Copa America, che si giocherà in Brasile dal 14 giugno al 7 luglio, in dubbio. La conferma arriva dalla moglie del difensore attraverso una Instagram Story nella quale scrive: "Adesso deve solo recuperare".