Paris Saint-Germain, Trapp allontana l'addio: "Mai pensato di andarmene"

Kevin Trapp, portiere del Paris Saint-Germain, interviene ai microfoni di Eurosport per parlare del suo futuro: "Ho ancora due anni di contratto, sono molto felice qui. Si è parlato molto di un mio addio in inverno, ma io ho ancora degli obiettivi da raggiungere qui. L'arrivo di un tecnico tedesco per farmi restare? Non è importante sapere chi sarà l'allenatore e da che Paese viene, alla fine dipende tutto dalle mie prestazioni".