Paris Saint-Germain, Trapp: "Poco spazio quest'anno, prima non era così"

© foto di Imago/Image Sport

Nonostante il poco spazio ottenuto in questa stagione, Kevin Trapp non perde la pazienza. Il portiere del PSG, intervistato da SportBild, ha infatti parlato così del suo futuro e del possibile ritorno in Bundesliga: "Un cambiamento deve avere senso e va valutato a 360°. Prima non mi sentivo come adesso. Ho giocato con continuità per due anni nel PSG, mentre in questa stagione ho avuto meno spazio. Sapevo che avrei avuto però le mie opportunità e per questo ho scelto di restare".