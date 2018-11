Paris Saint-Germain, Tuchel: "Controllato il Lille con il nostro pressing"

© foto di Imago/Image Sport

Successo di misura per il Paris Saint-Germain che continua la sua corsa in vetta alla Ligue 1 a punteggio pieno. Dopo il match contro il Lille, il tecnico rossoblu Thomas Tuchel ha commentato: “Penso che il Lille sia una delle migliori squadre che gioca in contrattacco ma noi li abbiamo controllati con il nostro pressing e la nostra struttura”.