Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Paris Saint-Gemain, Thomas Tuchel, ha parlato di Mauro Icardi. L'argentino, nonostante il gol decisivo contro il Galatasaray ha convinto poco la critica, soprattutto per il suo scarso coinvolgimento nel gioco: "Per me è un giocatore da ultimo tocco, come a Istanbul. Che sia un gol o una giocata decisiva. Diamogli tempo di adattarsi, ha giocato poco con noi e quasi ha giocato senza allenarsi prima. L'ho visto attento sia con che senza palla, halavorato molto. Dà fiducia e stabilità alla squadra. Per il resto ha solo bisogno di tempo".