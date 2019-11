© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un pareggio che vale il primo posto per il Paris Saint-Germain, felice del risultato il tecnico Thomas Tuchel. Queste le sue dichiarazioni, riportate da RMC Sport, al termine dell'incontro. "Possiamo dire che siamo felici per il pareggio nonostante alcune strane situazioni con il VAR. Non abbiamo giocato la nostra partita migliore, non abbiamo giocato con la mentalità necessaria qui. È stato molto difficile, il Real Madrid ha vinto tre volte la Champions League, hanno mostrato una mentalità diversa. Penso che i giocatori abbiano dato il 100% contro uno dei migliori team al mondo, abbiamo molte cose da migliorare, ma penso che sia soprattutto una questione di personalità. Siamo felici, siamo ancora imbattuti in Champions".