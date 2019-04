© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Adrien Rabiot non indosserà più la maglia del Paris Saint-Gerimain, almeno in una partita ufficiale. A confermarlo, nella conferenza stampa della vigilia della gara contro il Racing Strasburgo, è stato l'allenatore dei parigini Thomas Tuchel. "La situazione di Rabiot non cambierà", le sue parole. Nonostante il rientro in gruppo dopo quel like galeotto al celebre video di Evra e la conseguente multa inflittagli dal club, il centrocampista si limiterà così ad allenarsi fino al 30 giugno, quando vedrà scadere il suo contratto col PSG e potrà quindi accordarsi gratuitamente con un'altra società.