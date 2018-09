Paris Saint-Germain, Tuchel: "Questa sconfitta non ha senso"

© foto di Imago/Image Sport

Al termine della sfida contro il Liverpool, il tecnico del Paris Saint-Germain Thomas Tuchel ha analizzato: "Abbiamo avuto l'opportunità con Draxler poco prima del terzo gol loro. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, non aveva senso andare al riposo con il Liverpool avanti di due gol. Dopo, non ci siamo lasciati andare, abbiamo giocato con coraggio. Nella ripresa abbiamo perso un sacco di palloni facili. Era Anfield. Non abbiamo perso la fiducia e la nostra organizzazione difensiva nel secondo tempo - riporta L'Equipe -. Alla fine è stato difficile, sì, ma questa sconfitta non ha senso".