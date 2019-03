Paris Saint-Germain, Tuchel rinnoverà nonostante il flop Champions

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un campionato mai messo in discussione, una Champions League per l'ennesima volta fallimentare. Eppure, Thomas Tuchel, si avvia a rinnovare il suo contratto con il Paris Saint-Germain. Il tecnico tedesco, legato ai parigini fino al 2020, potrebbe estendere l'accordo per altri due anni. Lo riporta L'Equipe secondo il quale ci sarà anche un sostanziale aumento d'ingaggio. L'ufficializzazione appare imminente.