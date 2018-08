Paris Saint-Germain, Tuchel: "Vittoria meritata ma difficile"

© foto di Imago/Image Sport

Al termine della sfida vinta per 3-1 contro l’Angers, il tecnico del PSG Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa: “Ancora una volta è stato un primo tempo difficile per noi, abbiamo aspettato l’avversario. Loro difendevano con un 6-3-1, è stato complicato perchè non c’erano spazi e noi non trovavamo la giocata fra le linee - riporta L’Equipe -. Nella ripresa abbiamo giocato meglio con più intensità, abbiamo trovato le giocate fra le linee con Mbappé, Neymar e Di Maria. E’ stata una vittoria meritata ma difficile”.