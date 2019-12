© foto di Imago/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Amiens, Thomas Tuchel ha parlato così del momento dei suoi: "Kimpembe e Cavai sono out, ci saranno invece Diallo, Gueye e Draxler. Domani deciderò quale squadra mandare in campo. Vogliamo vincere l'ultima partita del 2019, finire l'anno con una vittoria è davvero importante per tutti noi, ma non sarà facile perché l'Amiens si difende bene e gioca con grande compattezza oltre a essere pericoloso in contropiede. Siamo cresciuti molto quest'anno, stiamo migliorando come squadra partita dopo partita", le parole del tecnico del Paris Saint-Germain.