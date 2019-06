© foto di Uff. Stampa FC Crotone

Moussa Diaby (19) non se ne andrà dal Paris Saint-Germain. L'esterno offensivo, cresciuto nelle giovanili del club parigino, nei giorni scorsi è stato accostato al Bayer Leverkusen. Stando alle ultime notizie riportate da L'Equipe, Thomas Tuchel non vuole far partire uno dei giovani più talentuosi della rosa. Nella scorsa stagione ha collezionato 25 presenze, con due reti messe a segno.