Secondo quanto riferito dalla rivista FourFourTwo il Paris Saint-Germain si starebbe guardando attorno qualora Kylian Mbappé decidesse di non rinnovare e accettare la corte del Real Madrid (pronto a un’offerta mostruosa per aggiudicarsi il francese). L’alternativa dei parigini porta in Spagna, anzi più precisamente in Catalogna, dove Antoine Griezmann non sta brillando con la maglia del Barcellona (15 presenze e quattro reti). Il classe ‘91 si integrerebbe infatti perfettamente con Icardi e Neymar e sarebbe la prima scelta in caso di addio del classe ‘98.