Marco Verratti ha iniziato le trattative per il rinnovo contrattuale col Paris Saint-Germain. Il centrocampista, scrive L'Equipe, è ritenuto per il club come giocatore indispensabile. In scadenza nel 2021, l'italiano dovrebbe firmare il nuovo accordo fino al 2024 con un ingaggio di 10 milioni netti annui. 26 anni, Verratti è al PSG dall'estate del 2012.