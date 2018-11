Paris Saint-Germain, Weah chiede di essere mandato in prestito

Timothy Weah è pronto a lasciare il Paris Saint-Germain per trovare più spazio: "Al momento non sto giocando, ma cerco sempre di migliorare, fare cose extra e guardare cosa fanno gli altri, cercando di imparare da loro" ha dichiarato dal ritiro della nazionale degli Stati Uniti: "Aspetto il mio momento e spero di essere mandato in prestito".