Paris Saint-Germain, West Ham forte su Pastore: servono 20 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vicino a vestire la maglia dell'Inter a gennaio, Javier Pastore adesso potrebbe trasferirsi in Premier League. Come riporta Sky Sports, gli Hammers avrebbero infatti già contattato il Paris Saint-Germain per intavolare una trattativa per il trequartista ex Palermo. La prima richiesta del club francese è stata intorno ai venti milioni di euro.