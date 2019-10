Partizan, Milosevic: "Bello affrontare il Man United dopo 50 anni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Savo Milosevic, allenatore del Partizan Belgrado, ha parlato in conferenza stampa della prossima sfida di Europa League contro il Manchester United prevista per domani in Serbia: "Vogliamo misurarci con una squadra tra le più importanti del mondo. Sono 50 anni che il Partizan non gioca con il Manchester United. Giocare in Europa per noi significa molto, ma sarà utile solo se saremo intelligenti nell'affrontare la competizione".