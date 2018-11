Paura in casa Real Sociedad: ictus lieve per il giovane Sangalli

© foto di Alterphotos/Image Sport

Dramma in casa Real Sociedad: secondo quanto riferito dai media iberici, Luca Sangalli, centrocampista classe '95 dei baschi, è stato colpito questa mattina da un ictus di carattere lieve. Il giocatore è attualmente in cura presso l'Unidad de Ictus dell'Hospital Universitario di San Sebastián per accertamenti.