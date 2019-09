© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mentre Casemiro era in campo a lottare con il suo Real Madrid per provare a vincere il sentitissimo derby con l'Atletico, alcuni malviventi si sono introdotti in casa sua per una rapina. Secondo El Chiringuito, moglie e figlia del centrocampista brasiliano erano all'interno dell'abitazione e non si sono opposte ai teppisti, che hanno svaligiato casa e sono andati via. Una brutta disavventura che s'aggiunge alle rapine subite da altri calciatori a Madrid, tra cui anche Morata.