Pavard: "Se ho firmato col Bayern è perché sono tra i migliori di Bundes"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il laterale francese Benjamin Pavard, pronto a vestire la maglia del Bayern Monaco dal prossimo 1° luglio, ha parlato così del suo trasferimento a Canal +: "Se ho firmato col Bayern è perché sono uno dei migliori difensori della Bundesliga. Non ho mai avuto dubbi sul mio futuro. Per me c'è sempre stato solo il Bayern e voglio vincere tanti titoli coi bavaresi". Il classe '96, intanto, si sta giocando la salvezza con lo Stoccarda, attualmente terzultimo in Bundes.