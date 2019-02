© foto di Imago/Image Sport

James Rodriguez per riportare in Spagna Neymar. È questa l'idea del Real Madrid, secondo quanto riferito da El Chiringuito: il Bayern Monaco non è intenzionato a riscattare il colombiano, che le merengues sarebbero pronte a offrire al PSG, con ovvio conguaglio economico, per arrivare al brasiliano ex Barcellona.