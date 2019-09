Pazzesco Manè: 50 gare col Liverpool ad Anfield in Premier. Senza ko

Statistica pazzesca per Sadio Mané, stella africana del Liverpool, prossimo avversario Champions del Napoli. Oggi protagonista anche nella vittoria contro il Newcastle, l'esterno d'attacco ha tagliato quota 50 gare interne coi Reds in Premier League. Il numero di sconfitte? Zero.

Sadio Mané has now played 50 Premier League games for Liverpool at Anfield.

And he has not lost a single one. pic.twitter.com/6XpFctQiAV

— Squawka Football (@Squawka) September 14, 2019