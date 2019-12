© foto di Federico Gaetano

In scadenza di contratto con il Chelsea e con appena quattro apparizioni in stagione con la formazione allenata da Frank Lampard, Pedro ha aperto le porte ad un suo ritorno al Barcellona attraverso le frequenze di Cadena SER: "E' una possibilità e mi piacerebbe che si concretizzasse. Tutti sanno quello che provo per il Barcellona - ha spiegato l'attaccante tre volte campione d'Europa con i catalani fra il 2009 e il 2016 -. Per questo club provo un affetto speciale. Li ho vissuto molte esperienze e mi sento amato da tutto. Spero un giorno di poter tornare"