Pellegri: "Al Monaco c'è spazio per i giovani, a differenza della Juventus"

Pietro Pellegri, giovanissimo attaccante italiano del Monaco, parla a Sky Sport raccontando le prime impressioni dal suo arrivo nel campionato francese: "L'operazione è andata bene, lo staff medico mi ha assicurato che tornerò in campo per fine aprile. L'impatto con il Monaco? All'inizio ero titubante per la nuova esperienza: tutto è nato negli ultimi giorni di mercato a gennaio, tutto velocemente. Adesso posso dire che si sta rivelando un'esperienza fantastica. Io e il mio procuratore, Beppe Riso, abbiamo fatto la scelta giusta. Abbiamo scelto il miglior progetto per un giovane. A differenza ad esempio della Juventus, che tende a mandare i propri giovani in prestito a giocare, il Monaco offre molti più spazi per un giovane come me".