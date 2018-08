Pellegri il predestinato. Solo Mbappé più precoce di lui in Ligue 1

Mezza stagione passata in naftalina per Pietro Pellegri. I minuti giocati nei primi sei mesi nel Principato (22) sono stati inferiori ai milioni spesi per strapparlo alla concorrenza (25). La pubalgia lo ha messo praticamente ko, rimandandolo alla nuova stagione.

Ieri a Bordeaux l'esordio stagionale e ben mezz'ora concessa da Leonardo Jardim che ha deciso di giocarsi la sua carta sotto di un gol: in cinque minuti ha mostrato alla Francia le sue qualità, fisiche e tecniche, andando in pressione sul difensore, sradicandogli il pallone e concludendo a rete con un gran sinistro. Tutto questo a 17 anni e 5 mesi. Meglio di lui in Ligue 1 solo Kylian Mbappé (17 anni e 62 giorni), il predestinato per definizione.

Un pomeriggio da ricordare con la sola macchia del ko a fine partita, ancora una volta quando il talentuoso Pietro è andato in gol. Era già successo in Serie A, in occasione di Roma-Genoa 3-2 e Genoa-Lazio 2-3, in quest'ultima gara fu il più giovane a realizzare una doppietta nel nostro campionato.

Numeri di speranza anche per il nostro calcio, oltre che per quello del Monaco che da anni i maggiori investimenti li fa sui giovani. Con Radamel Falcao destinato a salutare al più tardi a giugno, Pellegri è pronto a raccoglierne il testimone e la Francia è l'habitat perfetto per un giovane, oltre a garantirgli esperienza a livello internazionale. Lo aspetta già la Champions League per nuovi record di precocità. Se son rose...