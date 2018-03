Pellegri: "La Juve mi aveva cercato ma per me meglio il Monaco"

"Il no alla Juve? Per me meglio il Monaco". Lunga intervista a Pietro Pellegri, diciassettenne wonderboy dei monegaschi, ai colleghi de Il Corriere dello Sport oggi in edicola. "In Italia è difficile avere spazio, qui hanno deciso di puntare su di me anche se ho solo diciassette anni. La Juve mi aveva cercato ma a Torino è difficile avere spazio e giocare".